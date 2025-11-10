El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia las 10:00 horas.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán ascendiendo, alcanzando un máximo de 22 grados a las 15:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa, que se situará en torno al 49% durante las horas más cálidas, contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 25 km/h. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en toda la jornada, lo que significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 70% en las horas de la tarde, pero esto no afectará significativamente la sensación térmica. El ocaso se producirá a las 18:22, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para salir y disfrutar del entorno, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.