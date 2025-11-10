El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 22 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 29% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura podría ser notable en las primeras horas. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. Predominarán las direcciones del oeste y suroeste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La ausencia de lluvias también permitirá que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para quienes planean realizar actividades en el campo o en parques.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:18. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Lebrija se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y seco, acompañado de un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.