El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 13 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para los jiennenses. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, lo que permitirá disfrutar de un día templado.

La humedad relativa se sitúa en un 47% al inicio del día, aumentando ligeramente hasta un 55% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente seco, se puede sentir un leve aumento en la sensación de humedad a medida que el día avanza. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará de manera moderada, con una velocidad que oscilará entre los 5 y 8 km/h, predominando de dirección oeste. Este viento ligero contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, evitando que el calor se vuelva incómodo durante las horas más cálidas del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 7 km/h, disminuyendo ligeramente a medida que se acerque la tarde.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 12 grados en las últimas horas del día, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:07. Este descenso de temperatura será acompañado por un ligero aumento en la humedad, que podría llegar a un 43% hacia el final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los jiennenses pueden aprovechar esta jornada para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del entorno natural que ofrece la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.