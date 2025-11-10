El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 34% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda. Los vientos soplarán predominantemente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. En general, se anticipa que el viento será ligero, lo que contribuirá a la sensación de bienestar durante el día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas y disfrutar de la tranquilidad que ofrece Coria del Río en estas horas.

En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en casa con las ventanas abiertas, aprovechando la frescura del aire. La combinación de temperaturas suaves, baja humedad y vientos ligeros promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.