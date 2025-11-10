El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la madrugada, las temperaturas han oscilado entre los 6 y 9 grados , manteniendo un ambiente fresco que se sentirá especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde.

La humedad relativa ha estado en niveles moderados, comenzando en un 72% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort a medida que las temperaturas se eleven. Sin embargo, es importante destacar que la humedad podría generar una ligera sensación de frescor en las horas más frías de la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h. Durante la tarde, se anticipa un leve aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante el calor moderado que se experimentará.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día sin interrupciones, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son propicias para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los parques y espacios abiertos de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 18:11. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la tarde sea ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por las calles de Córdoba.

En resumen, el tiempo de hoy en Córdoba se caracteriza por un ambiente fresco por la mañana, temperaturas agradables por la tarde, cielos despejados y ausencia de lluvias, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la ciudad y sus encantos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.