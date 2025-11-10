El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo durante la noche. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las primeras horas, pero se espera que el sol eleve rápidamente el termómetro.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de frescura en la mañana, pero a medida que avance el día, el ambiente se tornará más agradable. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 81% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. Las nubes altas que aparecerán en el cielo no traerán consigo lluvias, pero sí ofrecerán un espectáculo visual al atardecer, que se producirá a las 18:17. La salida del sol será a las 07:58, marcando el inicio de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre en Castilleja de la Cuesta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.