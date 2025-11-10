El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 14 grados a media mañana, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

A partir del mediodía, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que el ambiente sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h durante las primeras horas del día, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento fresco será un alivio ante el calor que se espera, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, soplando desde el sur y disminuyendo su intensidad hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 18:22. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, ideal para abrigarse y disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.