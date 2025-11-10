El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable ambiente durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 20 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondan el 74% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo y agradable para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h, predominando direcciones del noreste y sureste. Este viento ligero será un alivio, especialmente durante las horas más cálidas del día, y no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

El cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 11 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 18:15, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.