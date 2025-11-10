El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 8 grados, y se mantendrán agradables durante la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas debido a la alta humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar una ligera brisa refrescante, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Camas pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las nubes altas podrían volver a aparecer, pero no se espera que afecten significativamente la luminosidad del día. El ocaso está previsto para las 18:17, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llevando a un ambiente más fresco y agradable para la noche.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen día para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.