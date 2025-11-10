El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

Hoy, 10 de noviembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa será moderada, alcanzando un 68% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. La humedad comenzará a disminuir, bajando a un 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 8 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda. El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque fresco, se caracterizará por su claridad y tranquilidad.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.