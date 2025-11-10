El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 9 grados a las 7 de la mañana, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente, alcanzando los 22 grados hacia las 4 de la tarde. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 94% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 36% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable y seco.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:56, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera a las 18:17, ofreciendo una hermosa puesta de sol que cerrará el día. En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.