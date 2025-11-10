El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la madrugada, las temperaturas han oscilado entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día, donde se espera que la temperatura llegue a los 21 grados. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 54% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la sensación térmica sea excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes de Bormujos podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará con una intensidad variable a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 8 km/h desde el noroeste, disminuyendo a medida que avance la mañana. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste con velocidades que alcanzarán los 11 km/h. Esta brisa suave será un complemento agradable para las temperaturas templadas, haciendo que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

Los momentos más soleados se concentrarán entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando el cielo estará prácticamente despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera que las nubes altas regresen, aunque sin afectar la claridad del cielo de manera significativa.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de la llegada del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.