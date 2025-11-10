El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Bailén se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado en gran parte, especialmente entre las 04:00 y las 16:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 16:00 horas. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 12 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a un 39% hacia las 15:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 67% a las 22:00 horas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la mañana, alcanzando hasta 10 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día, con ráfagas de hasta 5 km/h por la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares.

En resumen, Bailén experimentará un día mayormente despejado con temperaturas agradables, brisas suaves y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, ya sea pasear por sus calles, visitar parques o simplemente disfrutar de un café al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.