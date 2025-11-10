El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con mínimas que alcanzarán los 8 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando máximas de hasta 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 42% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la humedad se estabilizará en torno al 50%, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Baeza disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 18:06, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer que se podrán apreciar en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y ausencia de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de paseos, actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.