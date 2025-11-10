El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. A lo largo del día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 10 km/h en las horas más cálidas. Esta brisa ligera será un alivio agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

La salida del sol está programada para las 07:51, y el ocaso se producirá a las 18:10, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para contemplar las estrellas.

En resumen, el día de hoy en Baena se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y seco, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.