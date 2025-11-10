El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Andújar se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo hasta los 6 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% a medianoche y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 34% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor matutino podría ser notable, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá, contribuyendo a un ambiente más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Esto significa que, aunque el viento será ligero, podría haber momentos de mayor intensidad que aporten una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los habitantes de Andújar disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades diarias y el disfrute del paisaje.

El orto se producirá a las 07:51 y el ocaso a las 18:08, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar durante el día. En resumen, Andújar vivirá un día de noviembre caracterizado por un tiempo agradable, con temperaturas suaves, cielos despejados y un viento ligero, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.