El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Aljaraque se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, pero se espera que el termómetro suba rápidamente, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 67% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, llegando a un 54% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 7 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 12 km/h. Esto proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Aljaraque, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 19 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 4 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los residentes pueden aprovechar al máximo este día, ya sea paseando por el campo, disfrutando de un picnic o simplemente relajándose al sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.