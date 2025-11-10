El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 10 de noviembre

El día de hoy, 10 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga despejado, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas que rondarán los 9 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 16 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será especialmente notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los 14 y 15 grados, ofreciendo un tiempo propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 42% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de que la humedad pueda hacer que las mañanas se sientan un poco más frías.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 11 km/h. Esto proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un buen momento para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a lugares de interés local.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-09T22:23:08.