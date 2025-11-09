El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El Viso del Alcor se despertará este 9 de noviembre de 2025 bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La mañana comenzará fresca, con termómetros marcando alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde y culminando en 21 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 20:00 horas. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% a medianoche y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la atmósfera se sentirá un poco más húmeda en las primeras horas, lo que podría hacer que la frescura matutina se sienta más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana y la primera parte de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las horas más tempranas del día.

No se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el sol saliendo a las 07:55 horas. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 18:17 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse. En resumen, el 9 de noviembre se presenta como un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en El Viso del Alcor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.