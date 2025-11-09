El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con la aparición de nubes altas a partir de la madrugada y durante la mañana.

Las temperaturas en Utrera oscilarán entre los 10 y 22 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 11 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 13:00 y las 15:00, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% a las 00:00 y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas más cálidas, creará un ambiente confortable, ideal para disfrutar de la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h entre las 09:00 y las 10:00. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo en intensidad, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Utrera pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esta combinación de condiciones meteorológicas hace que sea un día propicio para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para salir y disfrutar del entorno, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.