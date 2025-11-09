El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una ligera brisa proveniente del este que alcanzará velocidades de hasta 8 km/h.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 6 grados a las 3 y 4 de la mañana. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 6 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un predominio de nubes altas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. A pesar de esta mayor cobertura nubosa, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 16 grados , proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El viento, que soplará desde el este, variará en intensidad a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, disminuyendo a medida que avance la tarde. A partir de las 6 de la tarde, la velocidad del viento se reducirá a 3 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

La noche se presentará con temperaturas que descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 43% hacia el final del día.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad sin precipitaciones. Las temperaturas serán frescas, ideales para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.