El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:56. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 13:00 y las 15:00, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 77% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 09:00 y las 11:00, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, situándose en torno a los 8 km/h hacia la tarde y noche.

En resumen, Tomares disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.