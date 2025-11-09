El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:56. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada.
Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 13:00 y las 15:00, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 20:00.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 77% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que no habrá interrupciones por mal tiempo.
En cuanto al viento, se anticipa que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 09:00 y las 11:00, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, situándose en torno a los 8 km/h hacia la tarde y noche.
En resumen, Tomares disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.
- Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
- Rafael Campanero 'abrazará' a El Arcángel
- El alcalde de Córdoba ante el desahucio del carnicero del Naranjo: 'Estaba en precario y no se podía sacrificar el bienestar de los mayores
- Y tras más de 9.000 partos nació en Córdoba Juan de Dios, un niño que ha hecho historia
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Sadeco aprueba un nuevo convenio colectivo: cien nuevas plazas, plan de conciliación y gafas
- La campaña de la aceituna seguirá este año en Córdoba sin el contingente extranjero
- Nuevas viviendas protegidas en Córdoba: Vimcorsa logra licencia para construir 30 VPO