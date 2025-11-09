El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 03:00, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 12 grados centígrados. La humedad relativa será del 65%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 01:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 03:00. La humedad aumentará un poco, alcanzando el 73% a las 02:00, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Sin embargo, no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Desde las 04:00 hasta las 07:00, el cielo se mantendrá con nubes altas, aunque sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas continuarán en torno a los 10 grados, y la humedad se estabilizará en un 77%. El viento soplará del norte con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A partir de las 08:00, las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando los 11 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 14 grados a las 10:00. La humedad comenzará a disminuir, llegando al 66% a las 08:00 y continuando su descenso a lo largo de la mañana. El viento seguirá soplando del norte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas centrales del día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados a las 16:00. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvia. La humedad seguirá disminuyendo, alcanzando un 38% a las 16:00. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que a las 18:00, cuando el sol se ponga a las 18:18, la temperatura esté alrededor de los 20 grados.

En resumen, el día se presenta como una jornada agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 22 grados, y sin previsión de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.