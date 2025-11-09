El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 22 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera un ligero descenso, pero las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas de 16 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a niveles más cómodos, alrededor del 39% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula a lo largo de todo el día. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:52, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 18:13, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil será ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.