El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con predominancia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. La temperatura oscilará entre los 5 y los 18 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados hacia las 05:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 8 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 18 grados a las 15:00. Por la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% a las 00:00 y descendiendo a un 51% hacia las 09:00. A lo largo del día, se espera que la humedad se mantenga entre el 34% y el 65%, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h a las 15:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

El orto se producirá a las 07:49 y el ocaso a las 18:11, lo que significa que los días comienzan a acortarse, pero aún se puede disfrutar de varias horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y cielos mayormente despejados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.