El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 32% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio, la sensación térmica mejorará conforme la temperatura aumente. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que el día transcurra sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. El orto se producirá a las 07:54, y el ocaso será a las 18:11, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se presenta favorable para ello. Recuerde abrigarse un poco por la mañana y al caer la tarde, pero en general, será un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.