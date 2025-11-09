El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Palma del Río se despertará con un cielo despejado que se mantendrá mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas hagan su aparición, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

Las temperaturas en la mañana comenzarán en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 70% y bajará a niveles más cómodos, alrededor del 35% por la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, con una velocidad que oscilará entre los 6 y 29 km/h, predominando de dirección noreste. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Por la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, lo que podría ser un alivio para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso. Los habitantes de Palma del Río podrán aprovechar este clima favorable para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en las terrazas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados promete un día ideal para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como una jornada ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los residentes pueden esperar un día de sol y viento moderado, perfecto para disfrutar de las actividades diarias y del esplendor del otoño en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.