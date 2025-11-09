El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

Hoy, 9 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, aunque las nubes altas serán una constante en el horizonte.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 11 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará los 22 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico será ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mostrará propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo hasta un 35% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante la tarde. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en zonas abiertas. A lo largo del día, el viento será constante, lo que ayudará a mantener el ambiente fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el día se perfila como uno de esos días ideales de otoño, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.