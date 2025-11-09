El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . A medida que avance el día, el cielo se tornará poco nuboso y posteriormente se cubrirá con nubes altas, aunque sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 22 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día. La humedad relativa variará a lo largo de las horas, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo hasta un 35% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será un factor notable, soplando desde el sureste con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h en las horas más activas. A lo largo de la mañana, se registrarán ráfagas de viento de hasta 17 km/h, mientras que por la tarde, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor actividad.

El orto se producirá a las 07:52, brindando a los osunenses una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 18:15, marcando el final de un día que, aunque nublado en su parte final, ofrecerá momentos de sol y temperaturas agradables. Es un día ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se prevén interrupciones por lluvia.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Los vientos del sureste aportarán frescura, haciendo de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.