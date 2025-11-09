El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:53. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso hasta el mediodía, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la tarde.

Las temperaturas en Morón de la Frontera serán agradables, comenzando en torno a los 12 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 11 grados durante la mañana y subiendo a 19 grados a media tarde. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, rondando los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 61% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles de alrededor del 34% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, gracias a la moderada humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección, pasando a ser del oeste, pero manteniendo velocidades moderadas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado. Esta combinación de condiciones meteorológicas hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar del buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que promete ser un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.