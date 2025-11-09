El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Montilla se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas. A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará una ligera disminución, alcanzando los 10 grados a la 1:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 4:00 de la mañana. A partir de las 5:00, se espera que la temperatura baje a 9 grados, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de las 6:00, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que se mantendrá durante el resto del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se anticipa precipitación, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todas las horas. Esto sugiere que, aunque el cielo estará parcialmente nublado, no habrá condiciones para lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco.

Las temperaturas irán aumentando gradualmente a medida que avance la mañana, alcanzando los 10 grados a las 9:00 y subiendo hasta los 13 grados a las 10:00. El mediodía traerá consigo un ligero aumento, con temperaturas que llegarán a los 14 grados a las 11:00 y alcanzarán un máximo de 16 grados a las 12:00. Durante la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando los 18 grados a la 1:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 2:00. A partir de las 3:00, se espera que la temperatura alcance los 19 grados, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa en Montilla variará a lo largo del día, comenzando en un 62% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente hasta un 41% a las 21:00. Esto sugiere que el aire se sentirá más seco a medida que avance la jornada. En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 20 km/h a las 4:00, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, sin riesgo de lluvias y con un viento suave que aportará comodidad a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.