El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se cubrirá con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 21 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 52% al final de la jornada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noroeste a una velocidad de 3 a 4 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del este con ráfagas que alcanzarán hasta 13 km/h en las horas centrales. Hacia la tarde, se espera que el viento sople del sur a una velocidad de 4 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente.

La salida del sol se producirá a las 07:59 horas, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:21 horas, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz natural durante el día. A pesar de la presencia de nubes altas, la visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje de Moguer sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como un día agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas suaves y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar de las horas de sol y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender más notablemente en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.