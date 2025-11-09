El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más tempranas. A medida que el día avanza, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 17 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% a medianoche y disminuyendo a un 46% durante la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el día avanza, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 41% por la tarde y un 47% al caer la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 25 km/h. A lo largo del día, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas más suaves hacia la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones en Martos durante el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, favorecida por la ausencia de nubes bajas y la escasa humedad.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se esperan sorpresas desagradables en forma de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.