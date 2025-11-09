El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Marchena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Por la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 11 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 22 grados en la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 30% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será confortable, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y propicio para disfrutar del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias en la jornada. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Marchena.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo estelar, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de una tranquila velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.