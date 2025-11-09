El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:57. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 65%, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 21 grados . La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 30 km/h en la tarde. Esta brisa fresca contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos sociales. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que el día sea perfecto para disfrutar de paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerca la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:18. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 67% al final del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un cielo que se irá cubriendo de nubes altas. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.