El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Lucena se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% a las 00:00 horas y descendiendo a un 37% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco por la mañana, la sensación térmica mejorará conforme avance el día, haciendo que las temperaturas más cálidas sean más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y propicio para disfrutar del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias en la jornada. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Lucena.

Con el orto solar a las 07:50 y el ocaso a las 18:12, los lucentinos podrán aprovechar al máximo las horas de luz. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin la preocupación de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.