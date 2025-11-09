El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con la aparición de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio, la sensación térmica mejorará conforme avance la jornada, haciendo que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que los habitantes de Lora del Río pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para quienes deseen disfrutar de paseos o actividades deportivas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar una agradable brisa, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno propicio.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.