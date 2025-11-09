El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se presentarán algunas nubes altas, pero sin afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura será gradual, y se recomienda a los ciudadanos vestirse en capas para adaptarse a los cambios térmicos a lo largo del día. La sensación térmica será agradable, especialmente durante las horas centrales, cuando el sol esté en su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la atmósfera tendrá un toque de frescura que puede ser apreciado, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esto puede proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las áreas abiertas y expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al exterior, como paseos o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:48, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 18:07, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada y luminosa. En resumen, el tiempo en Linares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.