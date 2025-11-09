El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con la aparición de nubes altas en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 12 grados a las 00:00 y 01:00 horas, descendiendo a 11 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A partir de las 04:00 horas, la temperatura se estabilizará en 10 grados, manteniéndose así hasta las 06:00 horas. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 12 grados a las 08:00 y 09:00 horas, y subiendo a 13 grados a las 10:00 horas. El pico de calor se registrará a las 15:00 horas, con 21 grados, antes de descender gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 75% y alcanzando un 85% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que la humedad disminuya, llegando a un 62% hacia las 10:00 horas y bajando aún más a un 36% a las 13:00 horas. Esto sugiere un ambiente más seco y cómodo durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h a las 17:00 horas. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Lepe podrán disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:23 horas, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.