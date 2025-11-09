El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la tarde. La máxima se prevé que llegue a los 22 grados, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá con nubes altas, especialmente a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Lebrija pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La humedad relativa será variable, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo hasta un 34% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 21 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Esta combinación de temperaturas agradables y viento moderado hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:56, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada. Por la tarde, el ocaso se dará a las 18:19, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y el entorno de Lebrija.

En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija se caracteriza por un ambiente despejado y templado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar el día para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.