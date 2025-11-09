El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la sensación general sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas de la tarde, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Jaén pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y la presencia de cielos despejados son características que invitan a disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.