El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo a partir de la mañana y continuarán a lo largo de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 74% en la madrugada y disminuyendo lentamente hasta alcanzar un 30% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las horas más frías, especialmente en la mañana. A medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la tarde se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento del norte contribuirá a mantener el ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:00 horas y el ocaso será a las 18:22 horas, lo que proporcionará un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Huelva experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.