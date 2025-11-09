El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 21 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente se sentirá fresco al inicio del día, las temperaturas más cálidas de la tarde proporcionarán un alivio agradable. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto permitirá que los habitantes de Coria del Río disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades diarias y el disfrute del paisaje.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se caracteriza por un inicio despejado que dará paso a un cielo con nubes altas, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Los vientos del norte y noreste aportarán frescura, especialmente en las primeras horas del día. Es un día ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.