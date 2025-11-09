El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la presencia de nubes altas, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 9 grados hasta las 03:00. A partir de las 04:00, la temperatura comenzará a subir lentamente, alcanzando los 12 grados a las 10:00 y 14 grados a las 11:00. El mediodía será el momento más cálido del día, con una temperatura máxima de 20 grados a las 15:00, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 55% hacia las 10:00. Este descenso en la humedad contribuirá a una sensación de mayor confort a medida que las temperaturas aumenten. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 54% a las 22:00.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 08:00 y las 10:00, alcanzando hasta 23 km/h. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén lluvias en el pronóstico, con una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 07:53, mientras que el ocaso será a las 18:12, brindando una buena cantidad de luz natural para disfrutar de la jornada.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.