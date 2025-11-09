El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en la mañana, comenzando en un 65% y descendiendo gradualmente a un 39% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que la temperatura aumente, el ambiente se tornará más confortable. La combinación de temperaturas suaves y una humedad moderada hará que el día sea propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia el ocaso, que se producirá a las 18:18.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, con un viento moderado que añadirá un toque de frescura a la atmósfera.

