El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

Hoy, 9 de noviembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados a las 03:00 horas.

Durante la mañana, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 12 grados a las 09:00 horas y subiendo gradualmente hasta los 15 grados a las 11:00 horas. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 75% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, situándose en torno al 62% a las 10:00 horas.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleva en el cielo, se espera que la brisa se mantenga constante, contribuyendo a un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados entre las 15:00 y 16:00 horas. Sin embargo, la sensación de calor se verá moderada por la presencia de nubes altas, que aunque no traerán precipitaciones, sí aportarán un toque de frescura al ambiente. La humedad continuará disminuyendo, alcanzando un 32% hacia las 15:00 horas, lo que favorecerá un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Cartaya disfruten de un día sin interrupciones, ideal para paseos y actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:23 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y un viento suave, ideal para disfrutar de las actividades diarias sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.