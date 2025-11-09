El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 9 km/h.

A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 11 grados hasta las 4 de la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% y descendiendo gradualmente hasta un 57% hacia el mediodía. Esto sugiere un ambiente cómodo, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 20 grados , lo que proporcionará un tiempo templado y agradable. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a las 6 de la tarde. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 66% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ocaso tranquilo a las 18:16.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, con un aumento de nubes altas durante la tarde. Las temperaturas serán agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre, y no se esperan precipitaciones. La brisa del noreste aportará un toque fresco, especialmente en las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.