El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que rondarán los 12 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 3 de la mañana.

A partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, que se mantendrán durante el resto del día. Aunque estas nubes no traerán precipitaciones, sí aportarán un aspecto más gris al cielo. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados hasta las 7 de la mañana, momento en el que comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando los 11 grados a las 8 de la mañana y llegando a un máximo de 21 grados entre las 2 y las 3 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% a la medianoche y aumentando hasta un 79% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 53% a las 10 de la mañana y bajando aún más a un 40% hacia el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10 y las 11 de la mañana, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros, especialmente durante las horas de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día seco y agradable, ideal para actividades al aire libre. El ocaso se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se tornará más cálido y cómodo a medida que avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.