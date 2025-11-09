El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

Hoy, 9 de noviembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con un inicio de jornada que comenzará con cielos despejados a las 00:00 horas, donde la temperatura se sitúa en 12 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que las condiciones se mantengan poco nubosas hasta las 03:00 horas, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados.

A partir de las 04:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, que se mantendrán durante gran parte del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los habitantes de Cabra podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un máximo de 19 grados entre las 13:00 y las 16:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia las 20:00 horas y bajando a 12 grados a medianoche. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 56% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 37% en las horas centrales de la tarde. Esto indica un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de confort durante el día.

En cuanto al viento, se registrará una dirección predominante del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

El orto se producirá a las 07:50 horas y el ocaso a las 18:11 horas, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño. En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.