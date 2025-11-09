El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 9 de noviembre

El día de hoy, 9 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con la aparición de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A partir de las 02:00, la temperatura se estabilizará en 11 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 05:00. A partir de las 06:00, se registrará un leve descenso a 10 grados, pero la tendencia ascendente comenzará a notarse a partir de las 08:00, alcanzando 11 grados a las 08:00 y 12 grados a las 09:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 55% a las 10:00 y bajando hasta un 41% a las 12:00. Este descenso en la humedad se mantendrá a lo largo de la tarde, alcanzando un 31% a las 16:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 15:00, alcanzando hasta 25 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el norte y el sur, con velocidades que irán disminuyendo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan será ideal para disfrutar de un día de otoño, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-08T20:57:12.